Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

122,00 EUR -0,76% (04.10.2021, 10:06)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

121,64 EUR +0,66% (04.10.2021, 09:49)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

142,65 USD +0,81% (01.10.2021)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (04.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple: Abwärtstrend verfestigt sich - ChartanalyseNach dem Ausbruch über das vorherige Allzeithoch bei USD 145,09 tendierten die Aktien von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) zunächst im Juli seitwärts, ehe der Bruch der Hürde bei USD 150,00 einen weiteren Kaufimpuls auslöste, der den Wert bis an das Kursziel bei USD 155,52 und knapp darüber klettern ließ, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Doch wie schon vor einem Jahr habe der Anstieg im September gestoppt und die Aktien seien unter die Kreuzunterstützung bei USD 150,00 ausverkauft worden. Dieser steile Abwärtstrend habe auch vor dem alten Rekordhoch nicht Halt gemacht und erst bei USD 141,67 gestoppt werden können. Allerdings habe die folgende Erholung nur kurz gehalten und sei schon in der vorletzten Woche von einer weiteren Abwärtswelle abgelöst worden.Ausblick: Derzeit würden die Aktien von Apple direkt an der Unterstützung bei USD 141,67 notieren und hätten eine leichte Erholung begonnen. Dennoch sei der Abwärtstrend nicht überwunden.Die Short-Szenarien: Zu Wochenbeginn könnte sich die Erholung zunächst fortsetzen, doch erst oberhalb der gebrochenen Aufwärtstrendlinie auf Höhe von USD 144,00 wäre diese auch von nachhaltiger Natur. Vielmehr sei davon auszugehen, dass der Wert in Kürze wieder unter USD 141,67 falle und damit die Baisse bis an den zentralen Supportbereich um USD 137,07 fortsetze. Hier wäre an sich eine starke Erholung wahrscheinlich. Allerdings könne bei der aktuellen Schwäche auch ein Bruch der Marke und damit ein Abtauchen bis USD 134,00 und 130,21 nicht ausgeschlossen werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: