Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

150,62 EUR +0,19% (03.05.2022, 08:46)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

148,96 EUR -3,29% (02.05.2022)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

157,96 USD +0,20% (02.05.2022)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (03.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple: Abwärtstrend gestoppt? - ChartanalyseNach der starken Erholung in der zweiten März-Hälfte (+18,8%) fehlten der Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in der Spitze nur noch 1,9% für ein neues Allzeithoch, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Doch im April sei es für die Notierungen wieder 9,7% nach unten gegangen. Dabei seien die Papiere auch in das alte Keilmuster zurückgefallen und am Freitag erneut unter den GD200 gerutscht. Die Serie von vier negativen Handelswochen in Folge verdeutliche die aktuelle Abwärtstendenz, die gestern jedoch habe unterbrochen werden können. Bei 156,71 USD gestartet und zwischenzeitlich auf das Tagestief bei 153,27 USD gerutscht, habe nach einem starken Schlussspurt ein Plus von 0,2% auf 157,92 USD zu Buche gestanden.Ausblick: Mit dem volatilen Mai-Auftakt hätten die Kurse das September-Top bei 157,26 USD auf Schlusskursbasis verteidigen können. Gleichzeitig habe die Aktie aber den zweiten Tag hintereinander unter der 200-Tage-Linie notiert, womit der Wechsel in den formalen Abwärtstrend zunächst bestätigt worden sei.Das Long-Szenario: Die Rückeroberung des GD200 bei 159,36 USD stelle jetzt die erste Aufgabe für die Bullen dar. Anschließend müssten die Notierungen erneut aus dem Keil nach oben ausbrechen, wofür ein Anstieg über die Januar-Abwärtstrendgerade bei 162,80 USD nötig sei. Aufhellen würde sich das Chartbild allerdings erst, wenn danach das Tageshoch vom Freitag bei 166,20 USD überboten werde, womit gleichzeitig auch die 50-Tage-Linie nach oben gekreuzt würde. Darüber bilde das März-Zwischenhoch zusammen mit dem GD100 bei 168,91 USD eine Doppelhürde, bevor ein Hochlauf bis zur Volumenspitze bei 172,50 USD möglich werden könnte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: