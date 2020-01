Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (03.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Smartphone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Apple-Aktie habe am Dienstagabend zum ersten Mal die Marke von 300 Dollar durchbrochen. Der iPhone-Herstellers starte damit erfolgreich in ein neues Jahr - und Analysten würden glauben, dass es nach den 300 Dollar für die Apple-Aktie noch weitergehe.Apple habe unglaubliche 86,16 Prozent im vergangenen Jahr zugelegt und sei damit nicht nur der Jahressieger im Dow, sondern auch das wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt, wenn man von dem kürzlich an die Börse gegangenen, saudischen Ölgiganten Aramco absehe.Was die Marktkapitalisierung und Kursperformance von Apple für den S&P bedeuten würden? Die Apple-Aktie sei für 8,2 Prozent der Punktgewinne des S&P500 verantwortlich gewesen.Zum Jahresbeginn könne die Apple-Aktie dort ansetzen, wo sie aufgehört habe - mit Kursgewinnen. Am Dienstagabend habe die Aktie bei 300,60 Dollar ein neues Allzeithoch markiert.Doch auch Analysten würden im neuen Jahr bullish bleiben. Das Analysehaus RBC habe das Kursziel für die Apple-Aktie von 295 auf 330 Dollar angehoben und die Einstufung auf "outperform" belassen. Analyst Robert Muller habe seine kurzfristigen Gewinnschätzungen für den US-Konzern aufgestockt. Die Auswertung aktueller Daten zeige eine hohe Nachfrage und Zufriedenheit mit der neuen iPhone-Generation und eine steigende Akzeptanz der AirPods-Kopfhörer.Beim Konzern aus Cupertino schrumpfe zwar das wichtige iPhone-Geschäft, allerdings würden Geräte wie die Computer-Uhr Apple Watch und die AirPods-Ohrhörer sowie Erlöse aus Abo-Diensten immer wichtiger. Hier sei Apple voll auf Kurs und die Abkühlung im Handelsstreit sorge für zusätzlichen Rückenwind.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" empfiehlt: Wenn ein Riese wie Apple erst einmal Fahrt aufgenommen hat, ist es nur schwer ihn zu stoppen - Dabeibleiben! (Analyse vom 03.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link