Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

319,90 EUR -0,08% (25.06.2020, 08:56)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

320,75 EUR (24.06.2020)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

360,43 USD -1,66% (24.06.2020)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (25.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der Smartphone-Gigant Apple habe zuletzt durch eine Reihe von positiven Nachrichten auf sich aufmerksam gemacht. Vor allem die Wiedereröffnung vieler Stores rund um den Globus habe bei vielen Anlegern für große Zuversicht gesorgt. Doch nun verpasse die Angst um eine zweite Corona-Welle in den USA der guten Anleger-Stimmung einen Dämpfer.Wie die Nachrichtenagentur CNBC berichte, habe Apple nun aufgrund des deutlichen Anstiegs von Corona-Neuinfektionen 18 Geschäfte in den USA geschlossen, einschließlich der Stores in Florida, North Carolina, South Carolina, und Arizona."Dieser Schritt ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Wir beobachten die Situation sehr genau und freuen uns darauf, unsere Teams und Kunden so bald wie möglich wiederzusehen"."Der Aktionär" hält einen zweiten Lockdown in den USA mit kompletter Lahmlegung der Wirtschaft für eher unwahrscheinlich und behält seine bullishe Einschätzung zu Apple bei, so Emil Jusifov. (Analyse vom 25.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: