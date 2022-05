Börsenplätze Apontis Pharma-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apontis Pharma-Aktie:

13,40 EUR +0,37% (29.04.2022, 22:27)



XETRA-Aktienkurs Apontis Pharma-Aktie:

13,45 EUR +1,89% (29.04.2022, 17:36)



ISIN Apontis Pharma-Aktie:

DE000A3CMGM5



WKN Apontis Pharma-Aktie:

A3CMGM



Ticker-Symbol Apontis Pharma-Aktie:

APPH



Kurzprofil Apontis Pharma AG:



Apontis Pharma AG (ISIN: DE000A3CMGM5, WKN: A3CMGM, Ticker-Symbol: APPH) ist ein pharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Monheim am Rhein, das in der Bewerbung und Vermarktung innovativer, ethischer Arzneimittel für Hausärzte und medizinische Grundversorger aktiv ist. Mit einem starken Außendienst ist Apontis Pharma der Partner der Wahl für eine Vielzahl großer Pharmaunternehmen. Der Fokus der Apontis Pharma AG liegt auf den folgenden Märkten: kardiovaskuläre Erkrankungen, Atemwegserkrankungen, Diabetes und Dermatologie. Dabei bietet das Unternehmen Einlizensierung und Bewerbung sowohl in bereits bestehenden Produktbereichen als auch für neue Indikationen an, z.B. für Biologika, in der Onkologie und Immunologie. (01.05.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apontis Pharma-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Apontis Pharma AG (ISIN: DE000A3CMGM5, WKN: A3CMGM, Ticker-Symbol: APPH) unter die Lupe.Seit knapp einem Jahr befinde sich mit Apontis Pharma ein weiteres deutsches Pharmaunternehmen an der Börse. Habe die Aktie zunächst deutlich zulegen können, habe sie seit Oktober deutlichere Verluste einstecken müssen. Dabei sei sie sogar unter die Erstnotiz gefallen. Zuletzt habe die Apontis Pharma-Aktie jedoch einen Boden ausgebildet und ein erstes positives Signal geliefert.Das Papier habe Anfang März bei 10,70 Euro sein bisheriges Tief ausgebildet. Seitdem habe die Apotnis Pharma-Aktie wieder deutlich zulegen und zuletzt auch die 38-Tage-Linie überwinden können. Könne nun auch die 90-Tage-Linie überwunden werden, wäre dies ein klares positives charttechnisches Signal.Apontis Pharma sei ein führendes Unternehmen für Single Pills in Deutschland. Aktuell bestehe das Produktportfolio aus sieben Single Pills, die größtenteils gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Bluthochdruck verschrieben würden. Im abgelaufenen Geschäftsjahr seien damit bereits rund 270.000 Patienten behandelt worden. Laut Robert-Koch-Institut würden in Deutschland aber rund 35 Mio. Menschen an Bluthochdruck leiden. Der adressierbare Markt für Apontis Pharma sei also enorm. Für das Unternehmen gelte es nun, die Kunden zu überzeugen. Gelinge dies, eröffne sich großes Potenzial.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link