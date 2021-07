Tradegate-Aktienkurs Apontis Pharma-Aktie:

17,10 EUR -0,58% (09.07.2021, 22:27)



XETRA-Aktienkurs Apontis Pharma-Aktie:

17,10 EUR 0,00% (09.07.2021, 17:36)



ISIN Apontis Pharma-Aktie:

DE000A3CMGM5



WKN Apontis Pharma-Aktie:

A3CMGM



Ticker-Symbol Apontis Pharma-Aktie:

APPH



Kurzprofil Apontis Pharma AG:



Apontis Pharma AG (ISIN: DE000A3CMGM5, WKN: A3CMGM, Ticker-Symbol: APPH) ist ein pharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Monheim am Rhein, das in der Bewerbung und Vermarktung innovativer, ethischer Arzneimittel für Hausärzte und medizinische Grundversorger aktiv ist. Mit einem starken Außendienst ist Apontis Pharma der Partner der Wahl für eine Vielzahl großer Pharmaunternehmen. Der Fokus der Apontis Pharma AG liegt auf den folgenden Märkten: kardiovaskuläre Erkrankungen, Atemwegserkrankungen, Diabetes und Dermatologie. Dabei bietet das Unternehmen Einlizensierung und Bewerbung sowohl in bereits bestehenden Produktbereichen als auch für neue Indikationen an, z.B. für Biologika, in der Onkologie und Immunologie. (11.07.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apontis Pharma-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Apontis Pharma AG (ISIN: DE000A3CMGM5, WKN: A3CMGM, Ticker-Symbol: APPH) unter die Lupe.Seit einigen Wochen befinde sich ein weiteres deutsches Unternehmen aus dem Pharmasektor an der Börse. Die Apontis Pharma AG sei ein führendes Unternehmen für Single Pills in Deutschland. Die Apontis Pharma-Aktie habe am 11. Mai 2021 ihren ersten Handelstag gehabt. Der Erstausgabepreis der Aktie habe bei 19 Euro gelegen. In den Tagen nach dem erfolgreichen IPO habe das Papier bis auf 19,45 Euro ansteigen können, zuletzt habe die Apontis Pharma-Aktie aber Federn lassen müssen.Apontis Pharma sei in einem interessanten Markt tätig. Das derzeitige Kursniveau sei aus langfristiger Sicht absolut attraktiv. "Der Aktionär" rechne damit, dass die Aktie bald wieder den Weg gen Norden einschlagen könne. Risikobereite Anleger könnten sich ein paar Stücke ins Depot legen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.07.2021)Börsenplätze Apontis Pharma-Aktie: