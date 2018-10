Stuttgart-Aktienkurs Aphria-Aktie:

13,86 Euro +5,16% (16.10.2018, 14:20)



Tradegate-Aktienkurs Aphria-Aktie:

13,71 Euro +3,63% (16.10.2018, 14:21)



TSE-Aktienkurs Aphria-Aktie:

19,90 CAD +4,13% (15.10.2018)



ISIN Aphria-Aktie:

CA03765K1049



WKN Aphria-Aktie:

A12HM0



Ticker Symbol Aphria-Aktie Deutschland:

10E



TSE-Ticker-Symbol Aphria-Aktie:

APH



Kurzprofil Aphria Inc.:



Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSX-Symbol: APH) (früher: Black Sparro Capital Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis, sowohl über den Einzel- wie auch Großhandel. Zu den Produkttypen gehören auch Kusawa, Tamaracouta, Panache, Churchill und Iroquois. Zu den weiteren Aktivitäten zählt die Erforschung und kommerzielle Produktion von Cannabisölen. (16.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Aphria-Aktienanalyse des Analysten Noel Atkinson von Clarus Securities:Laut einer Aktienanalyse spricht Analyst Noel Atkinson von Clarus Securities in Bezug auf die Aktien des Marihuana-Anbieters Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSE-Symbol: APH) weiterhin eine Kaufempfehlung aus.Das Management von Aphria Inc. habe sich nicht zu einem Listing an der NYSE oder Nasdaq geäußert. Zuletzt sei in Berichten über ein mögliches Interesse der Altria Group an einem strategischen Investment in Aphria spekuliert worden.Beide Ereignisse wären nach Ansicht der Analysten von Clarus Securities bedeutende Katalysatoren für den Aktienkurs.Analyst Noel Atkinson hält die Aphria-Aktie im Vergleich zur Peer Group für erheblich unterbewertet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Aphria-Aktie: