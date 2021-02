Börsenplätze Aphria-Aktie:



Kurzprofil Aphria Inc.:



Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker-Symbol: 10E, TSX-Symbol: APH, NASDAQ-Symbol: APHA) (früher: Black Sparro Capital Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis, sowohl über den Einzel- wie auch Großhandel. Zu den Produkttypen gehören auch Kusawa, Tamaracouta, Panache, Churchill und Iroquois. Zu den weiteren Aktivitäten zählt die Erforschung und kommerzielle Produktion von Cannabisölen. (24.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aphria-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Marihuana-Anbieters Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker-Symbol: 10E, TSX-Symbol: APH, NASDAQ-Symbol: APHA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem die Cannabisaktien am Dienstag im Zuge einer kurzen heftigen Korrektur zum Teil ordentlich gebeutelt worden seien, gehe es bei einigen Werten am heutigen Mittwoch bereits wieder steil nach oben. Die Aktien von Aphria und Tilray (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) beispielsweise würden mächtig Gas geben. Aphria gewinne am Abend in Toronto knapp acht Prozent auf 24,46 Kanadische Dollar. Tilray lege ebenfalls knapp acht Prozent auf 26,73 US-Dollar zu. Beide Unternehmen stünden vor einer Fusion, die einen Megakonzern im Sektor entstehen lasse.Beide Werte gehören auch zu den zehn Top-Positionen im vom AKTIONÄR kreierten DER AKTIONÄR North America Cannabis Select Performance Index. Dieser könne am heutigen Mittwoch ebenfalls wieder deutlich zulegen.Derweil habe es auch weitere positive News aus den USA gegeben. Im US-Bundesstaat New Jersey sei am Montag ein Gesetzt zur Legalisierung von Cannabis unterzeichnet worden. Es sei damit der 13. Staat, der Marihuana für den Gebrauch durch Erwachsene legalisiert habe.Der Gouverneur von New Jersey, Phil Murphy, habe am Montag ein Trio von Cannabis-Reformgesetzen für Erwachsene unterzeichnet, die den Freizeitkonsum von Marihuana für Erwachsene ab 21 Jahren legal und reguliert machen würden. Es sei auch entkriminalisiert.Für Cannabisaktien sind die Rahmenbedingungen derzeit in jedem Fall so gut wie noch nie, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Aphria-Aktie. (Analyse vom 24.02.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link