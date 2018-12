TSX-Aktienkurs Aphria-Aktie:

7,78 CAD -5,12% (12.12.2018, 23:39)



ISIN Aphria-Aktie:

CA03765K1049



WKN Aphria-Aktie:

A12HM0



Ticker Symbol Aphria-Aktie Deutschland:

10E



TSE-Ticker-Symbol Aphria-Aktie:

APH



Kurzprofil Aphria Inc.:



Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSX-Symbol: APH) (früher: Black Sparro Capital Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis, sowohl über den Einzel- wie auch Großhandel. Zu den Produkttypen gehören auch Kusawa, Tamaracouta, Panache, Churchill und Iroquois. Zu den weiteren Aktivitäten zählt die Erforschung und kommerzielle Produktion von Cannabisölen. (13.12.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aphria-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Cannabis-Anbieters Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSE-Symbol: APH) unter die Lupe.Die Aphria-Aktie habe sich am Mittwoch schwächer gezeigt. Das Papier des kanadischen Unternehmens könne von der Meldung, dass man eine Absichtserklärung zur exklusiven Lieferung von medizinischem Cannabis mit dem paraguayischen Arzneimittelhersteller Insumos Medicos unterzeichnet habe, bislang nicht profitieren. Ein Investment in Aphria sei angesichts der jüngsten Vorwürfe weiter nur für risikobereite Anleger geeignet. Hier liege es nun an Aphria, die Anschuldigungen aus dem Weg zu räumen, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link NYSE-Aktienkurs Aphria-Aktie:5,81 USD -5,37% (12.12.2018, 22:02)Tradegate-Aktienkurs Aphria-Aktie:5,12 Euro -5,36% (12.12.2018, 22:26)