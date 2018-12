Börse Frankfurt-Aktienkurs Aphria-Aktie:

Kurzprofil Aphria Inc.:



Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSX-Symbol: APH) (früher: Black Sparro Capital Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis, sowohl über den Einzel- wie auch Großhandel. Zu den Produkttypen gehören auch Kusawa, Tamaracouta, Panache, Churchill und Iroquois. Zu den weiteren Aktivitäten zählt die Erforschung und kommerzielle Produktion von Cannabisölen. (06.12.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aphria-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Cannabis-Anbieters Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSE-Symbol: APH) unter die Lupe.Die Vorwürfe von Quintessent Capital Management (QCM) gegen Aphria wögen schwer, doch Aphria kontere. In einer Pressemitteilung wende sich CEO Vic Neufeld an die Aktionäre und verteidige die Übernahme des Lateinamerika-Geschäftes namens LATAM Holdings. Gestern sei die Aphria-Aktie kurzzeitig ins Plus gedreht, um im Anschluss wieder die Intraday-Gewinne komplett abzugeben.Aphria habe in einem Monat unglaubliche 70% an Wert verloren. Der Short-Report von QCM in Kooperation mit Hindenburg Research habe die Talfahrt beschleunigt. "Internationale Geschäftstätigkeiten sind ein zentraler Bestandteil unserer bewährten Wachstumsstrategie", so CEO Neufeld. Das Jamaika-Geschäft sei "voll betriebsfähig", 22 Mitarbeiter hätten laut Aphria an diesem Standort bisher 2.500 Kilogramm Marihuana geerntet.Mehr als eine kurze Zwischenerholung habe Aphria mit dem Statement nicht erreichen können. Das Wertpapier notiere wieder im Bereich der Marke von 5,00 Kanadische Dollar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aphria-Aktie: