NYSE-Aktienkurs Aphria-Aktie:

5,57 USD -4,30% (27.12.2018)



TSX-Aktienkurs Aphria-Aktie:

7,57 CAD +0,13% (27.12.2018)



ISIN Aphria-Aktie:

CA03765K1049



WKN Aphria-Aktie:

A12HM0



Ticker Symbol Aphria-Aktie Deutschland:

10E



TSE-Ticker-Symbol Aphria-Aktie:

APH



Kurzprofil Aphria Inc.:



Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSX-Symbol: APH) (früher: Black Sparro Capital Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis, sowohl über den Einzel- wie auch Großhandel. Zu den Produkttypen gehören auch Kusawa, Tamaracouta, Panache, Churchill und Iroquois. Zu den weiteren Aktivitäten zählt die Erforschung und kommerzielle Produktion von Cannabisölen. (28.12.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aphria-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Cannabis-Anbieters Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSE-Symbol: APH) unter die Lupe.Bei Aphria gehe es aktuell heiß her. Anfang Dezember sei die Aktie massiv unter Druck geraten. Shortseller hätten sich den Wert vorgeknöpft, nachdem die Nachrichtenagentur "Bloomberg" berichtet habe, dass das Unternehmen für Gabriel Grego von Quintessential Capital Management (QCM) ein "schwarzes Loch" sei. Auf einer Konferenz in New York habe er das Kursziel von 0 Dollar für Aphria ausgerufen. Anleger seien in Panik geraten und hätten die Aktie massiv abgestraft. Das Unternehmen habe diesem Report jedoch heftig widersprochen, es sei sogar ein Komitee ins Leben gerufen worden, um eine der getätigten Akquisitionen zu überprüfen, die Hindenburg Research und QCM im Report scharf angegangen seien. Das Wertpapier habe sich daraufhin zumindest etwas erholen können. Von den vorigen Hochs sei es aber weiterhin weit entfernt.Nach Börsenschluss am Donnerstag habe der Titel aber massiv zulegen können, nachdem bekannt geworden sei, dass Xanthic Biopharma, die als Green Growth Brands in der Branche tätig sei, ein Übernahmeangebot vorbereite. Wie es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend heiße, würden den Aphria-Aktionären für jede Aphria-Aktie 1,5714 Stammaktien von Green Growth angeboten. Dies entspreche einem Aufschlag von 45,5% gegenüber dem Schlusskurs von Aphria an der Toronto Stock Exchange am 24.12.2018 und 46% gegenüber dem volumengewichteten Durchschnitt von Aphria an der TSX die letzten zehn Handelstage vor dem 24.12.2018.Das Papier habe nachbörslich zunächst mit einem Kursplus von 20% auf 6,60 US-Dollar reagiert. Auch die Aktie von Aurora Cannabis könne am frühen Freitagmorgen leichte Kursgewinne verbuchen. Aurora sei einer der wenigen großen Player am Markt, die noch keine große Kooperation oder ähnliches habe vermelden können. Anleger würden auch hier auf baldige News hoffen. "Der Aktionär" zähle das Papier auch weiterhin zu seinen Favoriten in der Branche - genauso wie Canopy Growth. (Analyse vom 28.12.2018)Börsenplätze Aphria-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Aphria-Aktie:6,19 Euro +27,10% (28.12.2018, 09:08)