Kurzprofil Aphria Inc.:



Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSX-Symbol: APH) (früher: Black Sparro Capital Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis, sowohl über den Einzel- wie auch Großhandel. Zu den Produkttypen gehören auch Kusawa, Tamaracouta, Panache, Churchill und Iroquois. Zu den weiteren Aktivitäten zählt die Erforschung und kommerzielle Produktion von Cannabisölen. (18.10.2018/ac/a/a)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Aphria-Aktienanalyse von Analyst Oliver Rowe von Scotiabank:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Oliver Rowe von Scotiabank die Aktien Cannabis-Anbieters Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSE-Symbol: APH) im Zuge einer Ersteinschätzung zum Kauf.Die Analysten von Scotiabank loben Aphria Inc. im Rahmen einer Branchenstudie zum Cannabissektor für den Aufbau einer der größten Cannabisproduktionen in Kanada und im Ausland. Das Unternehmen plane eine Produktion im großen Stil um hohe Margen zu erwirtschaften sowohl in der Medizin-Sparte als auch im Hinblick auf den privaten Gebrauch.Analyst Oliver Rowe hält die Aphria-Aktie für das beste Investment im Cannabis-Sektor.Die Aktienanalysten von Scotiabank beginnen in ihrer Aphria-Aktienanalyse die Coverage mit einem "outperform"-Rating sowie einem Kursziel von 25,00 CAD.