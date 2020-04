Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Stimmungsindikatoren für die chinesische Wirtschaft haben sich nach dem Rekordeinbruch im Februar im März deutlich erholt, so die Analysten von Postbank Research.



Im Verarbeitenden Gewerbe sei der Einkaufsmanagerindex auf den höchsten Stand seit September 2017 gestiegen, dabei habe sich die heimische Nachfrage besser als die Bestellungen aus dem Ausland entwickelt. Auch im Baugewerbe und im Dienstleistungssektor habe sich die Stimmung in nahezu allen Bereichen aufgehellt. Lediglich die Gastronomie, das Hotelgewerbe und der Unterhaltungssektor scheinen etwas mehr Zeit zu brauchen, um sich vom Corona-Schock zu erholen, so die Analysten von Postbank Research.



Allerdings gelte es zu betonen, dass die Formulierung im Fragebogen gelautet habe, "ob sich die Aktivitäten im Vergleich zum Vormonat verbessert haben". Die starken Werte sollten daher eher als eine Reflexion über die Verbesserung im März im Vergleich zum Februar und nicht als starke Aktivitätsniveaus in absoluten Zahlen verstanden werden. Auch bestehe die Gefahr, dass die globale Wirtschaftsschwäche die chinesischen Exporte in den kommenden Wochen belaste. Allerdings würden sich mit den neuen Einkaufsmanagerindices die Anzeichen einer breiten Stabilisierung der chinesischen Konjunktur verdichten. (01.04.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.