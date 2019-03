Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) sei nach der ersten Handelsstunde einer der stärksten DE30-Werte. Die "Financial Times" habe berichtet, dass der Automobilhersteller über den Verkauf von 50% der Anteile an des Smart-Geschäftsfeldes an die chinesische Firma Geely (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) diskutiere. Dem Bericht zufolge sollte die Transaktion vor der Shanghai-Auto-Show abgeschlossen sein, die vom 16. bis 25. April stattfinde. Daimler habe es abgelehnt, die Nachrichten zu kommentieren oder zu bestätigen.



Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) habe gestern Nachmittag einen ungewöhnlichen Anstieg erlebt. Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass die unabhängige Anwaltskanzlei Rajah & Tann aus Singapur, die mit der Untersuchung der angeblich illegalen Handlungen der FinTech-Firma beauftragt worden sei, keinen Grund zur Sorge gefunden habe. Tatsächlich könnten einige Mitarbeiter der Wirecard-Niederlassung in Singapur strafrechtlich verfolgt werden, aber es sei kein Fehler im Namen des gesamten Unternehmens nachgewiesen worden. Die Wirecard-Aktie habe nach der Ankündigung sogar teilweise 30% höher notiert.



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) habe von der US-Lebensmittel und Arzneimittel-Überwachungsbehörde (FDA) eine lukrative Auszeichnung für sein Medikament Hämophilie A erhalten. Die US-Agentur habe dem Medikament den Status eines "Orphan Drug" (Arzneimittel für seltenes Leiden) verliehen. Dieser Status gewähre dem Unternehmen eine 7-jährige Exklusivität für die Vermarktung des Medikaments, bevor Ersatzstoffe zum Verkauf angeboten werden könnten. Dennoch handele das Unternehmen heute niedriger, was darauf hindeute, dass der Markt es nicht für eine "große Sache" zu halten scheine.



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) gehöre heute zu den größten Nachzüglern im DE30. Das Unternehmen habe eine Herabstufung durch Oddo BHF erhalten. Der Finanzdienstleister habe die Empfehlung für die Aktie von "kaufen" auf "neutral" gesenkt. Das einjährige Kursziel sei von 10 EUR auf 10,70 EUR angehoben worden.



Die EU habe einer Fristverlängerung für den Brexit zugestimmt. Der neue Termin sei der 22. Mai - aber nur, wenn die britische Regierung dem Brexit-Deal von May zustimme. Ansonsten drohe ein "harter" Brexit am 12. April. (27.03.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aktien aus Europa starteten den Handel am Mittwoch dank der positiven Stimmung während der gestrigen US-Sitzung und der heutigen asiatischen Sitzung höher, so die Experten von XTB.Britische Aktien hätten von der GBP-Abwertung profitiert und in den ersten Handelsminuten besser abgeschnitten. Dagegen hätten die Aktien aus Spanien, Schweden und Russland geschwächelt. Bergbauunternehmen und Automobilhersteller hätten zugelegt, während Immobiliengesellschaften am meisten zurückgeblieben seien.Wenn man sich den Wirtschaftskalender ansehe, könnte man erkennen, dass wir heute eine Art EZB-Rednermarathon erleben würden. Die erste Rede liege bereits hinter uns, und sie könnte die wichtigste gewesen sein, da sie vom EZB-Präsidenten Mario Draghi gehalten worden sei. Der europäische Zentralbanker habe weitgehend die Botschaft der vergangenen EZB-Sitzung wiederholt. Seine Bemerkungen seien diesmal jedoch etwas optimistischer gewesen. Draghi habe gesagt, dass er weiterhin eine Erholung der Nachfrage erwarte, falls die wichtigsten Abwärtsrisiken nicht eintreten sollten. Er habe auch gesagt, dass die EZB über genügend Instrumente in ihrem Instrumentarium verfüge, um sicherzustellen, dass sie ihrem Mandat nachkommen könne und dass die Inflation letztendlich dem Ziel entsprechen werde. Der EZB-Präsident habe gesagt, dass die Notenbank bestrebt sein werde, die Nebenwirkungen negativer Zinssätze abzumildern und gleichzeitig zu versuchen, die Vorteile zu erhalten. Ein Ansatz der Bank of Japan oder der Schweizerischen Nationalbank könnte hilfreich sein. Diese Zentralbanken würden eine Art "Tiering-System" verwenden, das es ihnen ermögliche, die Reserven von Geschäftsbanken von den Auswirkungen negativer Zinsraten auszuschließen. Eines der EZB-Mitglieder habe jedoch gestern gesagt, dass die Bank im Juni weitere Einzelheiten zu neuen Konjunkturmaßnahmen bekannt geben werde und es sei wahrscheinlich, dass alle Details zu den von Draghi heute angekündigten Plänen auch zu diesem Zeitpunkt vorgelegt würden.