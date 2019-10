In den USA komme am Dienstag das Geschäftsvertrauen kleinerer Unternehmen zusammen mit den Produzentenpreisen für September. Am Mittwoch werde das Protokoll der jüngsten FED-Sitzung veröffentlicht, bevor am Donnerstag die US-Inflationszahlen für September und am Freitag das vorläufige Michigan-Verbrauchervertrauen für Oktober die Woche abschließen würden. In Asien seien auf japanischer Seiten Einzelhandels- und Industriezahlen sowie der Arbeitsmarktbericht - alle für August - die Highlights. Und in China gelte die Aufmerksamkeit vor allem einem wichtigen Dienstleistungs-Einkaufsmanagerindex sowie Zahlen zur Entwicklung der Geldmenge.



ZITATE:



"Anleger sollten sich warm anziehen - ich rechne alleine schon aufgrund der hohen Ereignisdichte im berüchtigten Börsenmonat Oktober mit signifikant stärkeren Kursausschlägen an den Finanzmärkten."



"Beispiele für kursbewegende Ereignisse bzw. Entwicklungen im Oktober sind die US-Handelskonflikte nicht nur mit China, sondern auch mit der EU, der Brexit-Showdown, die anlaufende Quartalszahlensaison sowie die Sitzungen von EZB und FED gegen Monatsende." (04.10.2019/ac/a/m)





