Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk





New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Adam Jonas von Morgan Stanley:Aktienanalyst Adam Jonas von der Investmentbank Morgan Stanley rät Investoren im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zu einer Gleichgewichtung der Aktien des US-Herstellers von Premium-Elektroautos der Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Im Hinblick auf China seien mehr Risiken vorhanden als sich Tesla Inc. Chancen bieten würden, so die Analysten von Morgan Stanley. Es sei zu erwarten, dass Tesla in einer JV-typischen Art eine Partnerschaft mit einem chinesischen Autohersteller schließen werde. Analyst Adam Jonas zeigt sich aber skeptisch, was den Umfang und die Richtung solcher möglicher Bemühungen angehe und inwiefern dies Wertschöpfung für die Aktionäre bedeute.Es gebe Gründe für ein Investment in die Tesla-Aktie (Disruption im Transport- und Energiewesen). Anleger sollten aber nicht wegen der China-Gelegenheit zugreifen. Der wirklich adressierbare Markt von Tesla dürfte auf lange Sicht China nicht umfassen. Bedeutende Gewinnbeiträge aus China werde es wohl nicht geben.Die Analysten von Morgan Stanley bestätigen in ihrer Tesla-Aktienanalyse das "equal-weight"-Rating sowie das Kursziel von 305,00 USD.