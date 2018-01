Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex startete positiv ins neue Jahr, so die Analysten der SÜDWESTBANK AG.



Nach einer anfänglichen Schwächephase habe sich der Index gefangen und die wichtige 13.000-Punkte-Marke zurückerobert. "Mit Blick auf die USA, wo ein positiver Arbeitsmarktbericht für Dezember 2017 erwartet wird, gibt es für den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) derzeit nur eine Richtung - und diese zeigt nach oben", erkläre Manfred Mühlheim, Bereichsleiter Asset Management bei der SÜDWESTBANK. Aktuell notiere der DAX bei stabilen 13.260 Punkten. "Das lässt die Anleger auf ein Erreichen des bisherigen Allzeithochs bei 13.525 Zählern hoffen", so der Finanzmarktexperte.



Nachdem der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) erstmals in seiner Geschichte die 25.000-Punkte-Marke durchbrach, stehe der deutsche Leitindex Mühlheims Ansicht nach unter Zugzwang. Die europäische Gemeinschaftswährung könnte jedoch dem Aufwärtstrend einen Strich durch die Rechnung machen: "Der Euro markierte im Wochenverlauf ein Viermonatshoch. Das könnte für den langfristigen Aufwärtstrend eher ein Hindernis darstellen, da die exportorientierten deutschen Unternehmen mit einem starken Euro zu kämpfen hätten", erläutere Mühlheim. In den kommenden Wochen erwarte er erste Analystenimpulse und Quartalszahlen, sodass abzuwarten bleibe, wohin die Reise im Jahr 2018 gehe. Die SÜDWESTBANK bewerte den DAX aktuell positiv und rechne mit Luft nach oben. (05.01.2018/ac/a/m)