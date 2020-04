Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Anheuser-Busch InBev-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Anheuser-Busch InBev-Aktie:

41,21 EUR +1,57% (06.04.2020, 12:20)



Tradegate-Aktienkurs Anheuser-Busch InBev-Aktie:

41,275 EUR +3,19% (06.04.2020, 12:34)



ISIN Anheuser-Busch InBev-Aktie:

BE0974293251



WKN Anheuser-Busch InBev-Aktie:

A2ASUV



Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

1NBA



Euronext - Brüssels Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

ABI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

BUDFF



Kurzprofil Anheuser-Busch InBev N.V.:



Eine der weltgrößten Brauereien mit Hauptsitz in Leuven, Belgien, Anheuser-Busch InBev N.V. (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: BUDFF), hat in ihrem Produktportfolio über 200 Marken wie z.B. Budweiser, Beck's, Stella Artois, Hoegaarden, Leffe, Jupiler, Diebels, Hasseröder, Franziskaner Hefe-Weissbier, Löwenbräu und Spaten. Die Produktionsstätten befinden sich in Europa, Asien-Pazifik, Nordamerika und Lateinamerika. Anfang Juni 2013 erwarb Anheuser-Busch InBev auch die mexikanische Grupo Modelo, Inhaber der globalen Corona-Marke. (06.04.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Anheuser-Busch InBev-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Brauereikonzerns Anheuser-Busch InBev N.V. (ABInBev) (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: BUDFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Toilettenpapier sei in Spanien out, die Regale in den Supermärkten seien voll. Dafür würden die Spanier jetzt allem Anschein nach Wein, Oliven, Kartoffelchips, Schokolade - und Bier horten. Trotzdem: Für die Brauer seien wegen Corona harte Zeiten angebrochen. Wie hart, das sehe man am Aktienchart des weltweiten Marktführers AB Inbev.Exportrückgang, Veranstaltungsstopp und Kneipenschließungen: Corona setze der Bierbranche übel zu. Der jüngsten Umfrage des Brauer-Bundes zu den Auswirkungen in der Corona-Krise zufolge würden fast alle Unternehmen (97 Prozent) mit einem Rückgang der Umsätze rechnen. Nahezu 80 Prozent würden sich betroffen sehen durch Ausfälle oder Stundungen von Mieten und Pachten."Tatsache ist: Die Kettenreaktion, die im Gastgewerbe, dem Tourismus und Veranstaltungsgeschäft droht, ist hoch explosiv. Viele Gastronomiebetriebe und viele Brauereien werden diese Krise ohne staatliche Hilfen nicht überstehen. Hier muss schnell geholfen werden", warne Holger Eichele, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bundes.Laut einer Umfrage des Verbandes würden 87 Prozent der Betriebe damit rechnen, dass sie ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssten, 18 Prozent würden sogar von Entlassungen ausgehen. Dass die Krise Umsatzlöcher reißen werde, darüber seien sich fast 100 Prozent der Brauereien einig.Bereits Ende Februar habe der Konzern, zu dem Marken wie Beck’s, Budweiser und Stella Artois gehören würden, bekannt gegeben, dass Corona Umsatz und Gewinn belasten würde. Die Zeche für die Anleger: ein Minus beim Aktienkurs von 40 Prozent in acht Wochen.Die Bierbranche habe bereits vor Corona mit Absatzproblemen zu kämpfen gehabt. Nun habe sich die Lage noch einmal merklich verschärft. Dazu sitze AB Inbev wegen der teuren Übernahme von SAB Miller auf einem Schuldenberg von 96 Milliarden Euro. Der geplante Verkauf des Australien-Geschäfts für umgerechnet zehn Milliarden Euro liege auf Eis, solle aber Ende Q2 unter Dach und Fach gebracht werden.Wegen der Corona-Unsicherheiten und der immensen Schulden ist die Aktie von AB InBev kein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.04.2020)Mit Material von dpa-AFX