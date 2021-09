Xetra-Aktienkurs Anheuser-Busch InBev-Aktie:

52,82 EUR +1,75% (01.09.2021, 14:54)



Tradegate-Aktienkurs Anheuser-Busch InBev-Aktie:

52,72 EUR +1,82% (01.09.2021, 15:17)



ISIN Anheuser-Busch InBev-Aktie:

BE0974293251



WKN Anheuser-Busch InBev-Aktie:

A2ASUV



Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

1NBA



Euronext - Brüssels Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

ABI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

BUDFF



Kurzprofil Anheuser-Busch InBev N.V.:



Eine der weltgrößten Brauereien mit Hauptsitz in Leuven, Belgien, Anheuser-Busch InBev N.V. (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: BUDFF), hat in ihrem Produktportfolio über 200 Marken wie z.B. Budweiser, Beck's, Stella Artois, Hoegaarden, Leffe, Jupiler, Diebels, Hasseröder, Franziskaner Hefe-Weissbier, Löwenbräu und Spaten. Die Produktionsstätten befinden sich in Europa, Asien-Pazifik, Nordamerika und Lateinamerika. Anfang Juni 2013 erwarb Anheuser-Busch InBev auch die mexikanische Grupo Modelo, Inhaber der globalen Corona-Marke. (01.09.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Anheuser-Busch InBev-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seiner Kaufempfehlung für die Aktie des Brauereikonzerns Anheuser-Busch InBev N.V. (ABInBev) (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, Euronext Brüssel-Symbol: ABI, NASDAQ OTC-Symbol: BUDFF) fest.Nach dem Husarenritt der ABI-Aktie seit dem Frühjahr hin in Richtung der Marke von EUR 65,00 sei nach Verkündung der Q2-Zahlen erst mal Ernüchterung bei den Anlegern eingekehrt. Treffe im Falle der größten Brauereigruppe Anheuser-Busch InBev gar die Weisheit "Erst die Börsenparty, dann der Kater" zu? Aus Sicht der Analysten könne man dies mit einem klaren "Nein" beantworten. Ähnlich wie bei so manchem Bier hat das aktuelle Kursniveau zwar auch für uns einen bitteren Beigeschmack, im Börsenrausch gilt es jedoch stets das Wesentliche im Fokus zu behalten und sich nicht die Sinne vernebeln zu lassen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Branche unterliege einem sich verändernden Konsumentenverhalten, doch ABI sei aus Sicht der Analysten sowohl in der Breite als auch in der Tiefe gut genug aufgestellt, um die Kundenbedürfnisse bedienen zu können. Die Fundamentaldaten sind robust und auch die Ambitionen zum Schuldenabbau scheinen Früchte zu tragen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Für den aktuellen Preis sei ein äußerst solides Unternehmen zu haben, dessen Aktienkurs in keinster Weise den tatsächlichen Wert widerspiegele.Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bekräftigt daher seine Kaufempfehlung und bestätigt das Kursziel von 74 EUR auf Sicht von zwölf Monaten. Dieses ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher nicht nur die eigene Historie berücksichtige, sondern basierend auf KGV-Multiples für die Jahre 2021 und 2022 eine historische Bewertungsprämie zum breiten Aktienmarkt und zum Sektor beinhalte. (Analyse vom 01.09.2021)7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Anheuser-Busch InBev-Aktie: