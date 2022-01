Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Fokus: Die US-Notenbank FED wird schon bald die erste Leitzinserhöhung vollziehen, doch für die Goldmarktteilnehmer wird dies keine Überraschung mehr sein, so die Analysten der DekaBank.Prognoserevision: Abwärtsrevision über den gesamten Prognosezeitraum.Perspektiven: Die Weltwirtschaft dürfte im Prognosezeitraum keine erneute scharfe Corona-Rezession erleben und werde sich weiter von den konjunkturellen Rückschlägen erholen. Nicht zuletzt die stark gestiegenen Inflationsraten würden dafür sorgen, dass die Notenbanken einen Kurswechsel einleiten oder dies zumindest ankündigen. Erste Schritte in Richtung einer geldpolitischen Normalisierung würden gegangen. Die US-Notenbank FED werde in Kürze die ersten Leitzinserhöhungen vollziehen sowie ab Herbst 2022 eine Bilanzreduzierung vornehmen. Auch die Europäische Zentralbank werde im Prognosezeitraum bis Ende 2023 an der Zinsschraube drehen. Einige Notenbanken in kleineren europäischen Ländern sowie in Schwellenländern würden bereits ihren geldpolitischen Expansionsgrad reduzieren und die Leitzinsen erhöhen. Das im Prognosezeitraum allgemein steigende Zinsniveau dürfte zwar am Goldmarkt nicht spurlos vorübergehen, doch werde der Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik gut vorbereitet vonstattengehen. Zudem bleibe die Liquidität noch längere Zeit reichlich. Die risikolosen Zinsen, also die Opportunitätskosten der zinslosen Goldhaltung, würden im Prognosezeitraum tendenziell niedrig bleiben. Dies spreche für anhaltend hohe Goldpreise. (Volkswirtschaft Rohstoffe Januar 2022) (17.01.2022/ac/a/m)