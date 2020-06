London Stock Exchange-Aktienkurs Anglo American-Aktie:

1.829,60 GBp -1,99% (09.06.2020, 10:27)



ISIN Anglo American-Aktie:

GB00B1XZS820



WKN Anglo American-Aktie:

A0MUKL



Ticker-Symbol Anglo American-Aktie:

NGLB



London Ticker-Symbol Anglo American-Aktie:

AAL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Anglo American-Aktie:

AAUKF



Kurzprofil Anglo American PLC:



Anglo American PLC (ISIN: GB00B1XZS820, WKN: A0MUKL, Ticker-Symbol: NGLB, London: AAL, Nasdaq OTC-Symbol: AAUKF) ist ein weltweit agierender Konzern, der im Jahr 1917 gegründet, wurde. Anglo American engagiert sich im Bergbau und in der Verarbeitung von Rohstoffen. Die Hauptsitze befinden sich in London und in Johannesburg. Anglo American beschäftigt rund 148.000 Mitarbeiter und ist das drittgrößte seiner Art. (09.06.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anglo American-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Anglo American (ISIN: GB00B1XZS820, WKN: A0MUKL, Ticker-Symbol: NGLB, London: AAL, Nasdaq OTC-Symbol: AAUKF) von 16,00 GBP auf 19,25 GBP.Der Eisenerzpreis (1 Monat: +19%; >100 USD je Tonne) zeige sich robuster, als von Diermeier bisher unterstellt. Die chinesische Volkswirtschaft, die bei den meisten Rohstoffen der größte Nachfrager sowie der größte Wachstumstreiber sei, scheine sich schneller zu erholen, als von Diermeier bisher erwartet. Der Analyst habe daher seine Prognosen teilweise angehoben (u.a. bereinigtes/berichtetes EPS 2020e: 1,77 (alt: 1,63) USD; bereinigtes/berichtetes EPS: 2,09 (alt: 2,08) USD).Rohstoffseitig sei der Anglo American-Konzern nach Erachten des Analysten gut diversifiziert und zukunftsträchtig aufgestellt (u.a. Umsatzanteil Eisenerz Gj. 2019: 24%; Platingruppenmetalle: 23%; Diamanten: 16%; Kokskohle: 13%; Kupfer: 13%; Kraftwerkskohle: 6%; Nickel/Mangan: 5%). Jedoch befinde sich ein Großteil des investierten Kapitals (entspreche v.a. Minen) in Risikoregionen (per 31.12.2019 u.a. Brasilien: 26%; Südafrika: 24%; Restliches Südamerika: 20%; Restliches Afrika: 14%). Die Dividendenrendite (2020e: 2,9%; 2021e: 3,6%) sei nach Erachten des Analysten ansprechend.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Anglo American-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten" ein. (Analyse vom 09.06.2020)Börsenplätze Anglo American-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Anglo American-Aktie:20,83 EUR -1,98% (09.06.2020, 09:54)