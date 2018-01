London Stock Exchange-Aktienkurs Anglo American-Aktie:

Kurzprofil Anglo American PLC:



Anglo American PLC (ISIN: GB00B1XZS820, WKN: A0MUKL, Ticker-Symbol: NGLB, London: AAL, Nasdaq OTC-Symbol: AAUKF) ist ein weltweit agierender Konzern, der im Jahr 1917 gegründet, wurde. Anglo American engagiert sich im Bergbau und in der Verarbeitung von Rohstoffen. Die Hauptsitze befinden sich in London und in Johannesburg. Anglo American beschäftigt rund 148.000 Mitarbeiter und ist das drittgrößte seiner Art. (26.01.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anglo American-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Anglo American (ISIN: GB00B1XZS820, WKN: A0MUKL, Ticker-Symbol: NGLB, London: AAL, Nasdaq OTC-Symbol: AAUKF).Im Gegensatz zu den drei Vorquartalen habe der Konzern für Q4/2017 keinen Anstieg der Rohstoffproduktion ausgewiesen (-2% y/y; zum Vergleich Gesamtjahr 2017: +5% y/y). Entsprechend habe er für die Mehrheit seiner Rohstoffe Produktionsrückgänge vermeldet. Jedoch habe Anglo bei zwei seiner drei "Kernrohstoffe" - Diamanten (+5% y/y) und Kupfer (+1% y/y) - Produktionszuwächse erreichen können. Die Produktionsziele für 2017 habe man erfüllt. Die erzielten Rohstoffpreise hätten in H2/2017 mehrheitlich über dem Niveau von H1/2017 und H2/2016 gelegen.Der Analyst habe seine Prognosen erhöht (u.a. bereinigtes EPS 2017e: 2,55 (alt: 2,37) USD; berichtetes EPS 2017e: 2,46 (alt: 2,28) USD; Dividende je Aktie 2017e: 1,02 (alt: 0,95) USD; bereinigtes/berichtetes EPS 2018e: 2,20 (alt: 1,96) USD; Dividende je Aktie 2018e: 0,88 (alt: 0,78) USD). Das aktuelle Branchenumfeld helfe dem Konzern seine Bilanz- und Verschuldungskennzahlen weiter zu verbessern, um in schlechteren Zeiten besser gerüstet zu sein als 2015/2016. Wegen der rückläufigen Gewinnentwicklung sehe der Analyst trotz eines KGV 2018e von 11,1 kein deutliches Aufwärtspotenzial.Unter Berücksichtigung dieser Aspekte lautet das Votum für die Anglo American-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 15,00 auf 17,50 GBP erhöht worden. (Analyse vom 26.01.2018)Börsenplätze Anglo American-Aktie:XETRA-Aktienkurs Anglo American-Aktie:19,80 EUR -0,43% (26.01.2018, 10:26)