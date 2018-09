Wien (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) von zwei positiven Analystenkommentaren profitieren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Vor der morgigen Produktpräsentation von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) (3 neue iPhone Modelle und eine neue Version der Apple Watch) würden sich Anleger formieren, die auf fallende Kurse setzen würden. So belaufe sich die Höhe der Leerverkäufe an der NYSE gemessen an der Short interest, d.h. der Zahl der Anteile an Apple, die leerverkauft würden, auf USD 9,8 Mrd. Damit sei Apple derzeit das am stärksten leerverkaufte Unternehmen an der Wall Street. Die Aktie sei mit einem Minus von 1,38% aus dem Handel gegangen.Für die Aktien des chinesischen Onlinehändlers Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) sei es um 3,7% nach unten gegangen. Nach den Spekulationen um einen Rückzug von Mitbegründer und Chef Jack Ma habe dieser nun klargestellt, dass er im September 2019 seinen Posten als Verwaltungsratschef aufgeben, dem Gremium aber noch bis 2020 angehören werde. (11.09.2018/ac/a/m)