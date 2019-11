Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:

Paris (www.aktiencheck.de) - Amgen: Weitere Gewinne bis 236,38 USD möglich - ChartanalyseDie Amgen-Aktie (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) fiel im Mai 2019 auf ein Tief bei 166,30 USD zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dort habe sie einen kleinen Boden ausgebildet und sei danach zu einer starken Rally gestartet. Am 13. August habe sie erstmals ihr bis dahin gültiges Allzeithoch bei 210,19 USD attackiert, sei aber daran abgeprallt. Nach einem Rücksetzer auf den EMA 200 und einem Tief bei 188,78 USD sei es zu einem erneuten Ausbruchsversuch über das Allzeithoch gekommen, der dieses Mal gelungen sei. Anschließend sei der Wert auf ein neues Hoch bei 225,26 USD geklettert.Die Aufwärtsbewegung sei also intakt und frisch bestätigt. Kurzfristig seien noch weitere Gewinne bis ca. 236,38 USD möglich. Dort liege eine steigende Widerstandslinie, welche die Aufwärtsbewegung seit Oktober 2015 auf der Oberseite begrenze. Sollte es allerdings zu einem Rückfall unter 225,26 USD auf Tagesschlusskursbasis kommen, dann könnte es zu einer Konsolidierung in Richtung 210,19 USD kommen. (Analyse vom 22.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Amgen-Aktie:204,85 EUR +0,39% (21.11.2019, 17:35)