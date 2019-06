Xetra-Aktienkurs Amgen-Aktie:

162,28 EUR +0,17% (19.06.2019, 16:15)



Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:

162,32 EUR +0,04% (19.06.2019, 15:46)



NASDAQ-Aktienkurs Amgen-Aktie:

181,90 USD +0,16% (19.06.2019, 16:35)



ISIN Amgen-Aktie:

US0311621009



WKN Amgen-Aktie:

867900



Ticker-Symbol Amgen-Aktie Deutschland:

AMG



NASDAQ-Ticker-Symbol Amgen-Aktie:

AMGN



Kurzprofil Amgen:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen. 18.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien sind davon überzeugt, dass die Biotechnologie das Potenzial hat, bislang unbesiegbare Krankheiten behandeln zu können. Das ehrgeizige Ziel, Kranken zu helfen, kombiniert mit wissenschaftlicher Neugier, Kreativität und Leidenschaft, sorgt für ein hohes Maß an Motivation. (19.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse von Nicola Hahn vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nicola Hahn von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des größten Biotechnologie-Konzern der Welt Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900) unter die Lupe.Das Papier des Biotech-Riesen habe in der vergangenen Woche stark zugelegt. Nun stehe eine stärkere Widerstandszone im Bereich von 182,70 Dollar an. Sollte diese nachhaltig überwunden werden, so wäre der Weg frei bis zum Aprilhoch bei rund 174 Euro. Sei das nun die lang erhoffte Kehrtwende, nachdem Amgen seit dem Allzeithoch bei rund 210 Dollar mehr als 20 Prozent habe einbüßen müssen?Aufgrund wachsenden Wettbewerbdrucks bei den Verkaufsschlagern Enbrel und Neulasta hätten zuletzt die Umsätze stagniert. Die Folge: Der Aktienkurs sei unter Druck gekommen.Amgen versuche sich zunehmend breiter aufzustellen. Ende Mai habe das Management gemeldet, das dänische Biopharma-Unternehmen Nuevolution AB für 166,8 Millionen Dollar zu übernehmen. Nuevolution Forschung konzentriere sich besonders auf die Bereiche Krebs und starke Entzündungskrankheiten (inflammatory diseases). Hierbei habe man eine Plattform entwickeln, mit der kleinste Moleküle identifiziert werden können, die anschließend in Form von Pillen zur Behandlung eingenommen würden.Sollte die Widerstandzone nachhaltig überwunden werden, so lohne sich für Trader ein kurzfristiger Einstieg. Für Dividendenjäger ist der Wert nach wie vor ein interessantes Investment, so Nicola Hahn von "Der Aktionär" In nächster Zeit stünden einige Zulassungsentscheidungen seitens der FDA an. Dies könnte dem Kurs weiter Schwung verleihen. (Analyse vom 19.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Amgen-Aktie: