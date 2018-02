Börsenplätze Amgen-Aktie:



Kurzprofil Amgen Inc.:



Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen. 18.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien sind davon überzeugt, dass die Biotechnologie das Potenzial hat, bislang unbesiegbare Krankheiten behandeln zu können. Das ehrgeizige Ziel, Kranken zu helfen, kombiniert mit wissenschaftlicher Neugier, Kreativität und Leidenschaft, sorgt für ein hohes Maß an Motivation.



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse von Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst von der LBBW:Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Biotechkonzerns Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN).Wenig Schwung im Schlussquartal: Der Umsatz von Amgen sei in Q4/2017 um 3% auf 5,8 Mrd. USD gefallen, was im Rahmen der Erwartungen gelegen habe. Negativ habe aber die erneute Schwäche des Hauptumsatzträgers Enbrel (Rheumatide Arthritis, Psoriasis) überrascht. Nachdem sich der Umsatzrückgang in Q2 (-1%) und Q3 (-6%) etwas abgeschwächt habe, sei es mit -13% in Q4 erneut zu einem ähnlich hohen Nachfragerückgang wie in Q1 (-15%) gekommen. Die Gründe würden weiter in einer geringeren Nachfrage sowie verstärktem Preisdruck liegen.Auch der Hoffnungsträger Repatha (injizierbarer Cholesterinsenker) habe kaum an Dynamik zulegen können. Obwohl es ggü. dem Vorjahr ein Wachstum von 69% auf 70 Mio. USD gegeben habe, sei der Quartalsumsatz ggü. Q2 (83 Mio. USD) und Q3 (89 Mio. USD) rückläufig gewesen. Damit sei der Blockbuster-Status noch in weiter Ferne. Allerdings könnte die Erweiterung der Zulassung zur Verringerung kardiovaskulärer Ereignisse bei Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen Schwung für 2018 bringen.Gewinn schwächer als erwartet: Aufgrund höher Kosten habe sich der um Sondereinflüsse bereinigte operative Gewinn um 11% auf 2,6 Mrd. USD verschlechtert. Die bereinigte operative Marge sei auf 45,9% gesunken. Der bereinigte Nettogewinn sei um 3% auf 2,1 Mrd. USD oder 2,89 USD je Aktie (+0%) gesunken. Der Gewinn sei damit 14 Cent schlechter ausgefallen als erwartet. Nachdem Amgen in 2017 6,5 Mrd. USD in Form von Aktienrückkäufen und Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet habe, habe das Unternehmen jetzt, zusätzlich zu den noch ausstehenden 4,4 Mrd. USD aus dem laufenden Programm, ein neues Aktienrückkaufprogramm über 10 Mrd. USD angekündigt.Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst der LBBW, bewertet die Amgen-Aktie unverändert mit "halten". Das Kursziel werde bei 190 USD belassen. (Analyse vom 12.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link