NASDAQ-Aktienkurs Amgen-Aktie:

USD 166,63 +0,03% (07.02.2017, 21:23)



ISIN Amgen-Aktie:

US0311621009



WKN Amgen-Aktie:

867900



Ticker-Symbol Amgen-Aktie Deutschland:

AMG



NASDAQ-Ticker-Symbol Amgen-Aktie:

AMGN



Kurzprofil Amgen Inc.:



Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen. 18.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien sind davon überzeugt, dass die Biotechnologie das Potenzial hat, bislang unbesiegbare Krankheiten behandeln zu können. Das ehrgeizige Ziel, Kranken zu helfen, kombiniert mit wissenschaftlicher Neugier, Kreativität und Leidenschaft, sorgt für ein hohes Maß an Motivation. (07.02.2017/ac/a/n)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse von Analyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Biotechkonzerns Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) von 159 auf 175 USD.Das Zahlenwerk für das Schlussquartal 2016 habe sowohl ergebnis- als auch umsatzseitig seine Erwartungen übertroffen, so der Analyst in einer am Montag veröffentlichten Studie. Die Unternehmenszielsetzung für das Gesamtjahr sei übertroffen worden. Positiv hervorzuheben seien die positiven Studienergebnisse zum Hoffnungsträger Repatha aus der FOURIER-Studie. Weininger habe seine Schätzungen für 2017 leicht angepasst. Er rechne im Laufe des Jahres mit Ausblicksanhebungen.Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Amgen-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 159 auf 175 USD angehoben. (Analyse vom 06.02.2017)Xetra-Aktienkurs Amgen-Aktie:156,75 EUR +1,42% (07.02.2017, 17:18)