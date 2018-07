Tradegate-Aktienkurs American Express-Aktie:

86,07 EUR -2,70% (19.07.2018, 22:25)



NYSE-Aktienkurs American Express-Aktie:

100,17 USD -2,73% (19.07.2018, 22:02)



ISIN American Express-Aktie:

US0258161092



WKN American Express-Aktie:

850226



NYSE Ticker-Symbol American Express-Aktie:

AXP



Kurzprofil American Express Co.:



American Express Company (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, NYSE Ticker-Symbol: AXP) ist einer der weltgrößten Anbieter von Finanz- und Reisedienstleistungen und mit über 100 Millionen eingesetzten Karten einer der führenden Kreditkartenanbieter. Die Produkte und Dienstleistungen des US-Konzerns mit Sitz in New York umfassen neben Kreditkarten und Reisemanagement für Privatkunden und Unternehmen auch Geldanlagemöglichkeiten und Versicherungen. Das Produktportfolio wird durch zahlreiche Prämienprogramme, Sparkonten und mobile Funktionen ergänzt und wendet sich sowohl an Unternehmen als auch an Privatkunden. (20.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - American Express-Aktie: Verkäufe nach Quartalszahlen - ChartanalyseNachbörslich legte American Express (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, NYSE Ticker-Symbol: AXP) am Mittwoch Zahlen für das abgelaufene Quartal vor, die gestern trotz des gemeldeten Gewinnsprungs zu Verkäufen in der Aktie führten, wie aus der Veröffentlichung " dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Damit seien die Bullen erneut am Widerstandsbereich bei 102,38 USD gescheitert. Dabei seien die Bullen noch am Mittwoch so dicht an einem neuen Aufwärtstrend gewesen. Erstmals seit Monaten sei es gelungen, den Widerstandsbereich per Schlusskurs zu überwinden. Die Reaktion auf die Quartalszahlen habe jedoch eine neue Kaufwelle verhindert.Die gestrigen Verkäufe in American Express seien zumindest kurzfristig ein kleiner Rückschlag. Die Bullen hätten jedoch noch einige Chancen, um weitere Anläufe nach oben zu starten. Im besten Fall nutze man bereits die Unterstützung um 99,60 USD. Darunter gebe es bis hin zu ca. 95,51 USD weitere Unterstützungen, die für neue Rallyversuch genutzt werden könnten. Setze man sich am Ende tatsächlich durch, würden Gewinne bei 110 USD und darüber hinaus locken. Sollte es jedoch zu Abgaben unter den Support bei 95,51 USD kommen, trübe sich das Chartbild deutlich ein. Eine Verkaufswelle auf 90 bis 87,54 USD wäre möglich. (Analyse vom 20.07.2018)Börsenplätze American Express-Aktie: