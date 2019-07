Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (12.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Diese Personalie habe es in sich: Der E-Commerce-Riese habe für sein Cloudgeschäft in China die Geschäftsführung ausgetauscht. Elaine Chang, bis jetzt Managerin von Amazon China, werde die Leitung von AWS Greater China von Alex Yung übernehmen. Derweil hole die Amazon.com-Aktie nach dem Sprint der vergangenen Tage Luft.Durch den Schritt bei AWS Greater China mache Amazon klar, welche Bedeutung der chinesische Cloud-Markt für den Online-Händler habe. Und dass man das Feld nicht komplett Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME) überlassen wolle. Alibaba sei 2018 auf einen Marktanteil von 43 Prozent gekommen und sei somit unangefochtener Marktführer.Der Marktanteil von Amazon habe bei gerade einmal sieben Prozent gelegen.Der Kampf für Amazon sei lohnenswert, denn die Wachstumsraten des chinesischen Cloudmarktes seien gigantisch. Laut einer Studie von TechCrunch und Forrester werde das Volumen im nächsten Jahr auf 22 Mrd. Dollar steigen. 2018 seien es nur 13 Mrd. Dollar gewesen.Bei der Amazon.com-Aktie sei es nach der Rally der letzten Tage am Donnerstag zu Gewinnmitnahmen gekommen. Doch für den AKTIONÄR sei ein neues Rekordhoch nur eine Frage der Zeit. Ein Kick für den Titel wäre das anstehende IPO von AWS. Das würde zeigen, wie viel das Cloudgeschäft wirklich wert sei. DER AKTIONÄR sehe den Wert bei 365 Mrd. Dollar.Die Amazon.com-Aktie bleibt ein glasklarer Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link