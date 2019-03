Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.573,99 EUR +0,23% (28.03.2019, 10:28)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.573,49 EUR +0,74% (28.03.2019, 10:16)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.765,70 USD -1,05% (27.03.2019, 21:15)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (28.03.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Volkswagen und Amazon.com stünden vor einer tiefgreifenden Partnerschaft bei Cloud-Diensten aus dem Internet. Ziel sei, die "Volkswagen Industrial Cloud" aufzubauen, mit deren Hilfe Amazon.com die Maschinen und Anlagen der 122 VW-Werke weltweit vernetzen könne. Die Kooperation solle helfen, Abläufe und Prozesse in der Fertigung zu verbessern, um die Produktivität der Werke zu steigern. Der Wolfsburger Autokonzern kooperiere bei Cloud-Diensten auch mit Microsoft, um seine Autos komplett zu vernetzen.Diese Kooperation sei ein Meilenstein für Volkswagen und Amazon.com. Nicht nur für VW sei der Deal wichtig, mache er doch die Produktionsabläufe schneller und unkomplizierter. Auch für Amazon.com sei der Coup sehr wichtig. Werde die Zusammenarbeit mit VW ein Erfolg, würden sich weitere bedeutende Industrieunternehmen dazu entschließen, die riesigen Vorteile der Cloud zu nutzen. Bislang hätten das u.a. adidas, Korean Airlines oder Amgen getan. Neue Partnerschaften mit der Industrie würden das Wachstum von AWS (Amazon Web Services) weiter befeuern.Nach Berechnungen des "Aktionärs" kämen Amazons bestehende Geschäfte auf einen Wert von 1.010 Mrd. USD. Addiere man dann noch die Geschäfte, bei denen Amazon.com vermutlich bald kräftig aufdrehen werde (Versicherung, Fintech, Healthcare), ergebe sich ein fairer Wert von mindestens 1.150 Mrd. USD. Das mache ein Kurspotenzial von 33%. Die Amazon.com-Aktie bleibe ein klarer Kauf, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: