Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von Andreas Deutsch vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Online-Händler in Deutschland hätten allein im vergangenen Jahr rund 7,5 Millionen zurückgeschickte Artikel entsorgt, obwohl sie diese hätten spenden oder wiederverwerten könnten. Das entspreche knapp 40 Prozent aller weggeworfenen Retouren.Schätzungsweise fast 20 Millionen zurückgeschickte Artikel seien 2018 in Deutschland im Müll gelandet. Zu diesem Ergebnis würden Wirtschaftswissenschaftler der Universität Bamberg kommen. Es sei "eine unnötige Verschwendung", habe Björn Asdecker, Leiter der Forschungsgruppe kritisiert.Bei den zurückgeschickten Artikeln handle es sich um Kleidung, aber auch um Elektro- und Freizeitartikel, Möbel und Haushaltswaren sowie Produkte des täglichen Bedarfs.Der Grund liege auf der Hand: Entsorgung sei billig, sie koste im Schnitt nur 85 Cent. Es wäre viel teurer, die Ware weiter zu verwerten. Und noch dazu aufwendiger, vor allem für kleinere Händler.Der Marktführer Amazon habe schon reagiert. Amazon wisse: Entsorgen statt wiederverwenden passe nicht zum Zeitgeist. Einen Imageschaden wolle der US-Konzern keinesfalls riskieren. Deswegen koste die Entsorgung seit September statt zehn Cent mindestens 25 Cent - genau so viel wie der Rückversand.Zudem spende Amazon Retouren. Mehr als tausend Organisationen hätten auf diese Weise schon Spenden von Amazon erhalten, habe ein Sprecher des Unternehmens angegeben. Es sei sowieso eine absolute Ausnahme, dass Retouren vernichtet würden.Wiederverwenden oder spenden statt auf den Müll werfen: Amazon gehe mit gutem Beispiel voran.Die Amazon.com-Aktie bleibt ein Basisinvestment, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.10.2019)