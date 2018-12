XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.442,26 Euro (14.12.2018)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.591,91 USD -4,01% (14.12.2018)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (17.12.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Amazon.com mit bullischen Spielraum - ChartanalyseHöchste Aufmerksamkeit ist derzeit in der Amazon.com-Aktie (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) gefordert, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anfang Dezember hätten es die Käufer in dieser nicht geschafft, den Widerstandsbereich bei 1.784 USD nach oben zu durchbrechen. Die Folge sei eine kurzfristige Verkaufswelle zur Unterstützung um 1.600 USD gewesen, auf der sich der Kurs zwar etwas stabilisieren aber nicht deutlich genug nach oben habe absetzen können. Stattdessen sei Ende letzter Woche ein neuer bärischer Angriff gestartet, womit der bullische Spielraum weiter kleiner werde.AusblickIn der Amazon-Aktie zeichne sich momentan eine breite Konsolidierungszone zwischen 1.784 und 1.420 USD ab. Da die Bullen zuletzt im oberen Widerstandsbereich gescheitert seien, könnte es in den nächsten Tagen und Wochen zu weiteren Verkäufen und damit zu einem Test der unteren Unterstützungszone beginnend ab 1.476 USD kommen. Kurzfristig bestätigend hierfür wäre ein Tagesschlusskurs unterhalb von 1.590 USD. Sollte es hingegen zu einem nachhaltigen Kursanstieg über 1.705 USD kommen, könnte kurzfristig noch einmal der obere Widerstand angelaufen werden. Bullisch werde die Aktie jedoch erst, wenn auch dieser nachhaltig gebrochen werde. (Analyse vom 17.12.2018)Börsenplätze Amazon.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:1.410,51 Euro +0,08% (17.12.2018, 08:50)