Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.578,80 EUR -0,58% (06.08.2019, 10:17)



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.592,00 EUR +0,72% (06.08.2019, 10:32)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.765,13 USD -3,19% (05.08.2019, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über 16 Millionen Quadratmetern. (06.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Seit sich der Handelsstreit zwischen den USA und China zuspitze, würden die Kurse kein Halten mehr kennen. Auch das Chartbild von Amazon habe sich innerhalb kürzester Zeit massiv eingetrübt. Am Montag habe das Papier 3,2 Prozent verloren.Die Kursverluste vom Montag würden den achten Verlusttag hintereinander bedeuten. Eine so lange Verluststrecke habe der US-Titel das letzte Mal vor 13 Jahren gehabt.Der Börsenwert sei auf 873 Milliarden Dollar zusammenschmolzen. Vor wenigen Tagen habe der Online-Händler noch an der Billionen-Marke gekratzt.Aus charttechnischer Sicht heiße es nun: Vorsicht! Nachdem bereits die 50- und die 100-Tage-Linie gerissen seien, nähere sich die Aktie bedrohlich der bedeutenden 200-Tage-Linie (verlaufe derzeit bei 1.750 Dollar). Reiße diese Marke, warte als nächste Unterstützung das Zwischentief bei 1.663 Dollar.Keine Frage: Der Chart sehe bedrohlich aus. Doch fundamental habe sich bei Amazon nichts geändert. Der Online-Händler wachse mit 20 Prozent beim Umsatz immer noch sehr stak für einen Konzern dieser Größe. Zudem erschließe sich Amazon permanent neue Geschäftsfelder wie aktuell Internet aus dem Weltall.DER AKTIONÄR bleibt dabei: Dips bei der Amazon.com-Aktie sind generell Kaufchancen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link