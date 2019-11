Xetra-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.618,40 EUR +1,02% (04.11.2019, 16:03)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.623,80 USD +1,27% (04.11.2019, 16:22)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (04.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Der E-Commerce- und Cloud-Gigant greife in einem neuen Geschäftsfeld an. Amazon.com arbeite künftig mit der indischen Online-Ticketbuchungsplattform BookMyShow zusammen. Nirgendwo auf der Welt würden die Leute so oft Filme im Kino wie in Indien schauen. Amazon.com tue gut daran, sich im stark aufstrebenden indischen Markt mit seinen knapp einer Milliarde Konsumenten so gut wie möglich zu platzieren.Derweil sehe der Chart der Amazon.com-Aktie wieder merklich besser aus. Das Papier mache am Montag weiter Boden gut und starte den nächsten Angriff auf die 200-Tage-Linie (1.800 USD). Ein nachhaltiger Sprung über die Trendlinie wäre ein bedeutendes Kaufsignal. "Der Aktionär" bleibe klar bullish, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:1.808,34 EUR +0,94% (04.11.2019, 16:10)