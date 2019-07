Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.787,8 EUR +0,20% (15.07.2019, 10:46)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.785,4 EUR -0,10% (15.07.2019, 10:25)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.011 USD (12.07.2019)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (15.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN).Bei Amazon habe es nach Angaben der Gewerkschaft ver.di am frühen Montagmorgen erneut Streiks gegeben - und das ausgerechnet am Prime Day. ver.di rechne nach eigenen Angaben mit einer guten Beteiligung. Derweil halte sich die Amazon-Aktie über der 2.000-Dollar-Marke. Das Rekordhoch sei nur einen Hauch entfernt.Streiks habe es an den sieben Amazon-Standorten in Werne und Rheinberg in Nordrhein-Westfalen, Leipzig, Graben bei Augsburg, Koblenz sowie an den zwei Standorten im osthessischen Bad Hersfeld gegeben, so ver.di-Handelsexperte Orhan Akman zur dpa. Akman habe mit einer guten Beteiligung gerechnet. Die Kollegen seien "ziemlich verärgert".Ein Amazon-Sprecher hingegen habe am Morgen erklärt, nur sehr wenige Mitarbeiter hätten sich am Streikaufruf beteiligt. Der operative Betrieb laufe ohne Einschränkungen.Anlass für den aktuellen Streik sei der bis einschließlich Dienstag laufende Aktionstag Prime-Day mit Sonderangeboten für Stammkunden.ver.di-Handelsexperte Akman kritisiere: "Während Amazon mit satten Preisnachlässen beim Prime-Day zur Schnäppchenjagd bläst, wird den Beschäftigten eine existenzsichernde tarifliche Bezahlung vorenthalten."Deutschland sei für Amazon einer der wichtigsten Märkte. Im vergangenen Jahr habe der E-Commerce-Riese hierzulande 20 Milliarden Dollar Umsatz gemacht - das entspreche neun Prozent der gesamten Konzernerlöse.Amazon dürfe und werde den Streit mit der Gewerkschaft nicht unterschätzen. Die Kunden würden zunehmend sensibler für derartige Themen.Nichtsdestotrotz bleibt die Amazon-Aktie für den "Aktionär" ein glasklarer Kauf, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 15.07.2019)