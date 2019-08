Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.612,20 EUR -1,27% (05.08.2019, 09:28)



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.609,60 EUR -1,85% (05.08.2019, 09:46)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.823,24 USD -1,73% (02.08.2019, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über 16 Millionen Quadratmetern. (05.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.In der Debatte um die Auswertung von Nutzerdaten aus Sprachassistenten sei Amazons Dienst Alexa erneut in den Fokus geraten. Einem Bericht der "Welt am Sonntag" zufolge sollten befristete Angestellte teilweise von zu Hause aus Daten aus Amazons Sprachassistentin Alexa auswerten. Doch nun gebe es Abhilfe."Einigen Mitarbeitern ist es gestattet, von anderen Orten aus zu arbeiten", habe Amazon bekannt gegeben. "Dabei gelten strenge Sicherheitsmaßnahmen und Richtlinien, an die sich jeder Mitarbeiter halten muss." Es sei auch eindeutig festgelegt, "dass Mitarbeiter niemals an öffentlichen oder nicht-autorisierten Orten arbeiten dürfen".Doch der Online-Händler habe nun eine Neuheit präsentiert: Seit diesem Wochenende biete Amazon Alexa-Usern, die sich um ihre Daten sorgen würden, eine neue Option an: Sie könnten die Auswertung von Mitschnitten durch Mitarbeiter des Konzerns verhindern. In der Alexa-App finde sich nun ein Schalter dafür.Unterdessen trübe sich das Chartbild der Amazon.com-Aktie weiter ein. Vom Zwischenhoch bei 2.020 Dollar habe sich der Titel inzwischen zehn Prozent entfernt. Das Papier habe sowohl die 100- als auch die 50-Tage-Linie gerissen. Verbessere sich nicht bald schlagartig das Sentiment, drohe der Test der 200-Tage-Linie, die derzeit bei 1.750,44 Dollar verlaufe.Die Amazon.com-Aktie bleibt ein Basisinvestment, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link