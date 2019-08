Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.611,4 EUR +2,03% (08.08.2019, 15:14)



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.617,2 EUR +0,76% (08.08.2019, 15:30)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.793,4 USD (07.08.2019)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über 16 Millionen Quadratmetern. (08.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Der freie Fall bei Amazon sei gestoppt. Der Titel habe mustergültig auf der 200-Tage-Linie aufgesetzt und nach oben gedreht. Am Donnerstag lege Amazon im vorbörslichen Handel weiter zu und überwinde die Marke von 1.800 Dollar. Beim letzten Dip sei Eile geboten, die Aktie habe ganz schnell wieder deutlich höher gestanden.Bei der letzten Korrektur im Mai sei Amazon bis auf 1.671 Dollar gekracht. Die Wende habe Anfang Juni begonnen - nach nur drei Wochen habe die Aktie 16 Prozent höher gestanden. Nach fünf Wochen habe sich das Plus bereits auf 22 Prozent belaufen.Fest stehe: Fundamental habe sich bei Amazon nichts geändert. Die Zahlen für das zweite Quartal waren zwar schwächer als erwartet, doch das habe einen guten Grund gehabt: Amazon habe die Investitionen mal wieder hochgefahren, um die Basis für weiteres Wachstum zu legen. Der E-Commerce-Gigant wachse immer noch mit 20 Prozent, was für einen Konzern dieser Größe wirklich stark sei.Damit Amazon nachhaltig drehe, müsste der Markt die jüngste Wutrede Donald Trumps schnell verdauen. Im Mai habe es exakt zwei Wochen gedauert, bis Trumps Attacken gegen China ("Wenn sie dem Handelsabkommen nicht zustimmen, wird es für sie nur schlimmer") an der Börse ihren Schrecken verloren hätten.Bei Amazon hätten sich Dips bislang stets als erstklassige Kaufchancen erwiesen. Anleger sollten also nicht zu lange warten und das günstigere Niveau zum Einstieg nutzen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link