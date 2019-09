Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.648,4 EUR -0,91% (16.09.2019, 16:10)



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.644 EUR -1,01% (16.09.2019, 16:28)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.811,79 USD -1,50% (16.09.2019, 15:58)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über 16 Millionen Quadratmetern. (16.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ein klarer Kauf.Amazon bringe seinen Musikdienst Amazon Music nun auch nach Brasilien. Die Nutzer könnten bald Millionen von Songs on-Demand und werbefrei abrufen. Doch bei Amazon Music gehe es längst nicht mehr nur um den Milliardenmarkt Streaming. Es gehe um etwas viel Größeres. Die Amazon-Aktie hole derweil weiter Luft.Die neuen Abonnenten in Brasilien würden eine 90-tägige kostenlose Testversion erhalten, die auf allen gängigen Plattformen verfügbar sein werde. Danach koste der Dienst 16,90 Brasilianische Real im Monat (umgerechnet 4,10 Dollar).Zwar würden mit Musik-Streaming in Brasilien erst 170 Millionen Dollar umgesetzt. Dafür wachse der E-Commerce-Markt aber seit Jahren stark und sei bereits 13,5 Milliarden Dollar groß. 2023 würden es einer Studie von Statista zufolge 15 Milliarden Dollar sein.Die Zahl der Online-Käufer werde in Brasilien in den kommenden vier Jahren von jetzt 122 Millionen auf 144 Millionen steigen.Die internationale Expansion von Amazon gehe weiter und werde Umsatz und Gewinn des Konzerns weiter befeuern. Die Investmentstory des E-Commerce- und Cloud-Giganten sei noch längst nicht ausgereizt.Die Amazon.com-Aktie ist ein klarer Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link