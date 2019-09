Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über 16 Millionen Quadratmetern. (02.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Die seit März unter dem Namen Galeria Karstadt Kaufhof auftretende Warenhauskette werde zukünftig zum "Amazon-Hub". Doch nicht nur für Kunden des Online-Giganten habe dies Vorteile. Zukünftig wolle Amazon Teile des Logistik-Geschäfts neu strukturieren und setze dabei auch auf den stationären Einzelhandel.Vor einigen Jahren noch undenkbar, heute jedoch gängige Praxis: Immer mehr Einzelunternehmen, wie zum Beispiel das Café um die Ecke, die Tankstelle am Ortseingang oder auch der nächste Kiosk, böten die Möglichkeit an, Pakete zu verschicken oder zu empfangen.Doch kleine Tankstellen, Kiosks und Bäckereien würden Amazon nicht mehr reichen, der Konzern gehe mit seiner neuen Strategie auf's Ganze: Amazon wolle mit "Amazon Hub" eine neue Dachmarke für die Paket-Abholung etablieren und plane zukünftig, neben den bereits bekannten Locker-Stationen, die den klassischen Abholstationen von DHL ähneln würden, auch Abholtheken zu etablieren. Dabei werde das Paket zu einem "Amazon Hub" geliefert, von dem es der Kunde dann abholen könne.Während die neue Strategie in Italien und England bereits im Mai angekündigt worden sei und seit Juni auch in den USA umgesetzt werde, habe Amazon in Deutschland mit der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof nun einen ersten "Amazon Hub"-Partner gewinnen können.Amazon bleibe ein spannendes Basisinvestment. Jan Paul Fori von "Der Aktionär" ist daher weiterhin bullish für die Amazon-Aktie: Kursziel 2.100,00 Euro. (Analyse vom 02.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link