Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.560,40 EUR +0,22% (09.10.2019, 10:15)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.705,51 USD -1,57% (08.10.2019, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über 16 Millionen Quadratmetern. (09.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Kurz vor weiteren Handelsgesprächen habe sich der Ton zwischen USA und China wieder verschärft. Das hätten am Dienstag auch die Anleger an der Wall Street zu spüren bekommen. Die Amazon.com-Aktie habe ihre Talfahrt fortgesetzt. Der Chart sehe jetzt brenzlig aus.Obwohl Konzerne wie Amazon.com von der Krise kaum betroffen seien, hänge der Streit wie ein Damoklesschwert über dem Aktienkurs. Nun spitze sich die Lage offensichtlich zu: Die Amazon.com-Aktie nimmt Kurs auf das Verlaufstief im Juni bei 1.672 USD (Schlusskursbasis: 1.692 USD). Falle sie unter die Unterstützung, könnte der Titel schnell bis in den Bereich 1.600 USD abverkauft werden.Fundamental habe sich an der Investmentstory von Amazon.com nichts geändert. Im Gegenteil: Der US-Konzern sei unter CEO Jeff Bezos so aggressiv und innovativ unterwegs wie schon lange nicht mehr. Deswegen bedeute der Dip eine gute Kaufchance für antizyklische Anleger. Das Kursziel des "Aktionärs" laute 2.100 Euro, der Stopp sollte bei 1.400 Euro platziert werden, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.10.2019)Börsenplätze Amazon.com-Aktie:XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:1.560,00 EUR -0,45% (09.10.2019, 09:56)