Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.503,60 Euro -6,36% (25.10.2019, 09:00)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.607,80 Euro (24.10.2019)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.780,78 USD (24.10.2019)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (25.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Umsatzerwartung - verpasst. Gewinnerwartung - verfehlt. Prognose - schwach. Amazon schocke im dritten Quartal die Anleger und die Aktie knicke nachbörslich rund 9 Prozent ein.Der Umsatz von 70,0 Milliarden Dollar liege zwar leicht über dem was die Analysten mit 68,8 Milliarden Dollar erwartet hätten. Doch der Gewinn bleibe deutlich hinter den Schätzungen zurück. Amazon habe in Q3 einen Gewinn je Aktie von 4,23 Dollar erzielt - Analysten hätten jedoch mit 4,62 Dollar gerechnet. Der operative Gewinn sei von 3,7 Milliarden im Vorjahr deutlich auf 3,2 Milliarden Dollar zurückgegangen.Die Geschäftsführung habe die Gewinnschwäche mit hohen Kosten für die freie Lieferung von Waren in nur einem Tag begründet. Bereits im zweiten Quartal habe sich Amazon das "One-Day-Delivery" satte 800 Millionen kosten lassen. Und wenn das Weihnachtsquartal näher rücke, dürften diese zusätzlichen Ausgaben nicht geringer werden. "Das ist ein großes Investment, doch es ist langfristig die richtige Entscheidung für unsere Kunden", so CEO Jeff Bezos.Ein kleiner Lichtblick bleibe hingegen die Cloud. Hier liege der US-Konzern in Q3 immerhin nur knapp unter den Erwartungen. Bei einem Umsatz von 9 Milliarden Dollar habe Amazon einen operativen Gewinn von 2,26 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Analysten hätten mit einem Umsatz von 9,1 Milliarden Dollar bei einem operativen Gewinn von 2,55 Milliarden Dollar gerechnet.Sicherlich treffe der Rückschlag in Sachen Profitabilität die Aktie hart - seien es doch steigende Profite gewesen, welche die Kurse in den vergangenen Quartalen nach oben geschraubt habe. Doch Amazon habe nie zurückgescheut, kleine Gewinne fürs große Wachstum zu opfern. Es bleibe ein Wachstum von 24 Prozent und die Sicherheit, dass die langfristige Wachstumsstory des E-Commerce-Giganten weitergehe - wenn auch mit angezogener Handbremse. Jetzt müsse der Markt entscheiden, wie sehr dies die Amazon-Aktie ausbremse.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät vorerst: Kursverlust verkraften und dabeibleiben. (Analyse vom 25.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link