XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.556,00 EUR -1,73% (06.01.2021, 12:55)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

3.218,51 USD +1,00% (05.01.2021, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Deutschland Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (15 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (06.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce- und Cloudgiganten Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Rivian Automotive, Amazons Elektroauto-Beteiligung, stehe unmittelbar vor einer neuen Finanzierungsrunde. Wie Bloomberg berichte, werde Rivian dann mit 25 Mrd. USD bewertet. Das Start-up habe gute Chancen, im schnell wachsenden, hochlukrativen Elektromobilitätsmarkt eine wichtige Rolle zu spielen. Zu den Investoren, die sich an der Finanzierungsrunde beteiligen würden, würden laut Bloomberg neben Amazon.com u.a. BlackRock und Soros Fund Management gehören. Ein Rivian-Sprecher habe die Meldung nicht kommentieren wollen.Für Amazon.com produziere Rivian bis 2030 100.000 Fahrzeuge. Die Modelle R1T und R1S sollten im Juni auf den Markt kommen und rund 78.000 USD kosten.Amazon.com schlage mit der Beteiligung zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen mische der US-Konzern bei Elektroautos mit. KBV Research schätze das Potenzial des Marktes bis 2025 auf 480 Mrd. USD. Zum anderen werde Amazon.com durch die Rivian-Pick-ups in den kommenden Jahren immer unabhängiger von seinen Logistikpartnern wie DHL. Die Amazon.com-Aktie bleibe für den AKTIONÄR ein Basisinvestment, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.01.2021)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".Börsenplätze Amazon.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:2.556,50 EUR -2,35% (06.01.2021, 12:54)