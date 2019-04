Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.750,60 EUR +0,08% (29.04.2019, 09:40)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.751,80 EUR +2,07% (29.04.2019, 09:25)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.950,63 USD +2,54% (26.04.2019, 22:57)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (29.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Nach ganz starken Q1-Zahlen stehe Amazon weiter im Fokus der Börse. Der E-Commerce-Riese eile von Rekord zu Rekord und habe sich zur absoluten Gewinnmaschine entwickelt. Ein Umsatzgigant sei Amazon ja schon vorher gewesen. Konzernchef Jeff Bezos wisse: Die Erwartungen an ihn seien hoch - und sie würden von Quartal zu Quartal steigen. Bislang mache der Multimilliardär allerdings nicht ansatzweise den Eindruck, dass ihm der Druck zu groß werde.Bezos' neuester Plan: Prime-Kunden sollten in Zukunft ihre Lieferung am selben Tag in Empfang nehmen können - kostenfrei. Bislang habe eine Prime-Liferung in der Regel zwei Tage gedauert.Das führe zwar dazu, dass die Kosten steigen würden und die Margen belastet würden. Schließlich brauche der Online-Händler für seinen Plan mehr Arbeiter und mehr Investitionen in die gesamte Logistik. Doch mittel- bis langfristig werde der Plan aufgehen.Mit dem Angebot von Highspeed-Zustellungen erhöhe der CEO nämlich nicht nur den Druck auf den stationären Handel, sondern auch auf die Online-Konkurrenten enorm. Last-Minute-Service sei für alle Spätbesteller ein Segen. Hochzeitstag vergessen? Weihnachten stehe vor der Tür? Keinen Anzug mehr im Schrank für Omas 80.? Der Panikeinkauf in der City entfalle - Amazon Prime sei Dank.Die Investmentstory ist noch längst nicht ausgereizt, die Amazon.com-Aktie bleibt ein klarer Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link