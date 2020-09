Xetra-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.491,50 EUR -1,95% (18.09.2020, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.954,91 USD -1,79% (18.09.2020, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (15 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (20.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Versandhändlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.E-Commerce boome und Amazon.com wachse und wachse. CEO Jeff Bezos denke aber nicht im Traum daran, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Kundenwachstum und Kundenbindung, sei weiterhin das Gebot. Dabei habe es Bezos v.a. auf die Generationen "Y" und "Z" abgesehen, von denen es weltweit mehr als 2 Mrd. gebe.Am Mittwoch habe Amazon.com bekannt gegeben, im großen Stil in den Podcast-Markt einzusteigen. In Deutschland, Großbritannien, den USA und Japan werde von sofort an ein umfangreicher Podcast-Bereich in Amazon Music erscheinen. Das Podcast-Angebot sei für alle Nutzer nicht mit zusätzlichen Kosten verbunden - vom kostenfreien Grundservice von Amazon Music bis hin zum kostenpflichtigen Premium Angebot Amazon Music HD, so Amazon.com. Damit mache es der US-Konzern noch attraktiver, Prime-Kunde zu werden und spricht ganz gezielt jene Menschen an, die nach 1980 geboren seien. Denn v.a. junge Menschen mögen Pocasts. Wie jüngste Umfragen zeigen würden, sei im Schnitt knapp jeder zweite Nutzer jünger als 34 Jahre.Doch das sei nicht alles, was Amazon.com für die Jungen zu bieten habe. Prime-Mitgliedern stünden seit Kurzem auch Computerspiele und In-Game-Inhalte für beliebte Titel zur Verfügung. Die Serien, die auf Prime Video laufen würden, würden verstärkt auf die junge Zielgruppe abzielen. Das gelte natürlich auch für Twitch. Die Streaming-Plattform komme mittlerweile auf 3,6 Mio. Unique User - 40% seien zwischen 16 und 24 Jahren alt.Mit Twitch, Podcasts oder Prime Video führe Amazon.com verstärkt junge Leute an das E-Commerce-Angebot des US-Konzerns heran. Die Konkurrenz schlafe nämlich nicht und Jeff Bezos fürchte, dass irgendwann ein Wettbewerber cooler sei als Amazon.com. Solange dies nicht der Fall sei, bleibe Amazon.com für den "Aktionär" ein Basisinvestment. Die Kursschwäche sei eine Kaufchance, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:2.495,50 EUR -1,75% (18.09.2020, 22:26)