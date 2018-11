Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.444,87 Euro +2,17% (01.11.2018, 18:26)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

USD 1.643,55 +2,85% (01.11.2018, 18:13)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (01.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Das Chartbild der Amazon.com-Aktie bleibe angeschlagen. Es würde sich schlagartig verbessern, wenn die bedeutende 200-Tage-Linie (verlaufe aktuell bei 1.672,58 USD) nachhaltig zurückerobert würde. Dann warte als nächster Widerstand der Bereich 1.800 USD. Nach unten komme es darauf an, dass die Unterstützung bei 1.350 USD halte. Tue sie es nicht, ergebe sich im Bereich 1.180/1.200 USD (1.050 Euro) eine Nachkaufchance.Auf diesem Niveau wäre Amazon ein echtes Schnäppchen und eine absolute Top-Chance. Nur weil Amazon.com jetzt ein enttäuschendes Quartal verbucht habe, sei die Langfrist-Story beim US-Konzern noch nicht vorbei. Jeff Bezos sei umtriebig wie kaum ein CEO, er werde weiter viel ausprobieren, damit Amazon.com nachhaltig wachse. Denkbar sei z.B., dass Amazon.com in den Billionenmarkt Versicherungen einsteige. Das wäre gewiss ein ordentlicher Treiber für den Aktienkurs, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:1.427,57 Euro +1,19% (01.11.2018, 17:35)