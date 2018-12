Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (05.12.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Die Angst sei zurück im Markt - und wie! Nachdem US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit mit China plötzlich wieder einen ganz anderen Ton angeschlagen habe, seien die Kurse auf breiter Front eingekracht. Bei Amazon hätten sich 50 Mrd. USD Börsenwert in Luft aufgelöst.Es habe toll ausgesehen. Zu toll, um wahr zu sein. Die USA und China würden sich auf eine Lösung im Handelsstreit einigen, hätten am Montag viele Marktteilnehmer gedacht. Doch nun das: Donald Trump warne China vor einem Scheitern der Verhandlungen. Es werde entweder einen "echten Deal" geben oder gar keinen, so der Präsident. "Ich bin ein Zölle-Mann", so Trump am Dienstag. Sollte sich China nicht so verhalten, wie er es wolle, würden die USA "erhebliche Zölle" gegen das Land verhängen.Amazon drohe jedoch noch weiterer Ärger. In der heißen Phase des Weihnachtsgeschäfts drohe die Gewerkschaft ver.di Amazon mit Streik . Das Ziel: ver.di möchte einen Tarifvertrag für die Beschäftigten durchsetzen. "Amazon kann sich in der Weihnachtszeit auf Streiks gefasst machen", zitiere "Bild" Günter Isemeyer, Sprecher im ver.di-Bundesvorstand.Amazon habe gelassen reagiert: Das Unternehmen sei auf viele Szenarien vorbereitet.Anleger sollten bei der Amazon.com-Aktie trotz all der aktuellen Widrigkeiten Ruhe bewahren und den Stopp bei 1.200 Euro beachten, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link