Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen.



Paris (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Amazon.com-Aktie (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) markierte am 19. November 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 3.773,07 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seit diesem Hoch befinde sie sich in einer starken Abwärtsbewegung. Dabei habe sie am 29. April 2022 eine größere Topformation vollendet. Anschließend sei der Wert auf die Unterstützung bei 2.050,50 USD und damit auf das alte Allzeithoch aus dem August 2018 zurückgefallen. Dort habe eine Erholung eingesetzt.AusblickDiese Erholung könne noch etwas andauern. Ein erstes Ziel sei der Widerstand bei 2.367,50 USD. Gelinge ein Ausbruch darüber, dann wäre Platz für eine weitere Aufwärtsbewegung in Richtung 2.615,00 USD und damit an das Abwärtsgap vom 29. April. Sollte der Wert aber unter 2.050,50 USD abfallen, könnte die Abwärtsbewegung direkt fortgesetzt werden. In diesem Fall wäre mit einem Rückfall gen 1.672,00 USD zu rechnen. (Analyse vom 18.05.2022)Börsenplätze Amazon.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:2.189,50 EUR +0,05% (17.05.2022, 08:50)XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:2.136,00 EUR +0,14% (17.05.2022, 17:35)