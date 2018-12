Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (28.12.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Die Volatilität an den Börsen bleibe unfassbar hoch. Der Vola-Index VIX notiere aktuell bei 30% und damit so hoch wie seit sechs Monaten nicht mehr. Es deute wenig darauf hin, dass schon bald Normalität einkehre. Für Amazon-Aktionäre stehe fest: Q1/2019 könne nur besser werden als die letzten drei Monate.Die hohe Vola mache selbst langjährige Börsenexperten fassungslos. "Die vergangenen Tagen waren schon anormal", so Christopher Ailman, Investmanager des California State Teachers' Retirement System (Anlagevolumen: 200 Mrd. USD), zu CNBC. "Was wir im Oktober und im November an den Märkten gesehen haben, ging meiner Meinung nach noch in Ordnung. Immerhin war der Bullenmarkt schon sehr weit fortgeschritten. Doch die letzten Tage hatten es wirklich in sich. Die Computer haben komplett die Kontrolle über den Handel übernommen."Nachdem an der Börse am Mittwoch ein Kaufrausch ausgebrochen sei und die Investoren dem Dow Jones den höchsten Tagesgewinn der Geschichte beschert hätten, habe sich das Schauspiel am Donnerstag fortgesetzt. Zunächst habe es nach einem schwarzen Tag ausgesehen, doch urplötzlich seien die Kurse gedreht - nachrichtenlos. Am Ende habe nur noch ein kleiner Verlust bei der Amazon-Aktie zu Buche gestanden.Insgesamt sei die Performance des E-Commerce-Giganten in Q4 katastrophal. Seit Oktober betrage das Minus 27%. Das sei die schlechteste Quartals-Performance der Amazon-Aktie seit der Finanzkrise 2008.Kurzfristig könnte es weiter rappeln an der Börse. Langfristig führe an der Assetklasse Aktie kein Weg vorbei.Ein Crash ist bei Qualitätsaktien wie Amazon.com eine klare Kaufchance, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Er bleibe bei seinem Ziel von 1.800 Euro. Das Stopp-Limit sehe er bei 1.200 Euro. (Analyse vom 28.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link