Xetra-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.656,00 EUR +1,32% (16.11.2020, 10:13)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

3.128,81 USD +0,60% (13.11.2020, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (15 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (16.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Versandhändlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Zwar sei der Corona-Impfstoff zum Greifen nah. Trotzdem lägen laut der Politik in der Corona-Krise noch harte Monate vor uns. Die Bundesregierung wolle die Kontaktbeschränkungen drastisch verschärfen. Österreich habe einen kompletten Lockdown bis zum 6. Dezember beschlossen. All das spiele Amazon.com voll in die Karten. Sollten die Läden auch in Deutschland geschlossen werden, wäre das für die Läden eine Katastrophe.Ziel der Politik sei die Reduzierung von Kontakten gemäß dem Motto "Stay at home". Wer zu Hause bleibe, könne auch nicht shoppen gehen. Heiße: Ausgerechnet im Weihnachtsgeschäft müssten z.B. Schuhgeschäfte, Spielwarenläden und Elektromärkte das Feld wieder Amazon.com und Co überlassen.Der E-Commerce-Gigant gebe im vierten Quartal mächtig Gas. Mit dem "Prime Day" (vom Juli auf Oktober verschoben), dem "Black Friday" und dem "Cyber Monday" habe der US-Konzern 2020 ausnahmsweise gleich drei Shopping-Events im Programm. Damit stünden die Zeichen für Amazon.com klar auf ein weiteres Rekordquartal.Zwar stehe der Corona-Impfstoff in den Startlöchern, doch für viele Händler komme eine Rettung sehr wahrscheinlich zu spät. Auch wenn an der Börse eine Branchenrotation eingesetzt habe: E-Commerce habe nach wie vor eine rosige Zukunft. Jede Kursschwäche bei Amazon.com bedeute eine hervorragende Kaufchance, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.11.2020)Börsenplätze Amazon.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:2.656,50 EUR +0,47% (16.11.2020, 10:28)