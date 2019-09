Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.613,80 EUR +1,50% (26.09.2019, 09:22)



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.613,80 EUR -0,16% (26.09.2019, 09:38)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.768,33 USD +1,53% (25.09.2019, 22:15)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über 16 Millionen Quadratmetern. (26.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von Andreas Deutsch vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Der Online-Händler wolle seine Sprachassistentin Alexa schlauer machen und damit noch stärker im Alltag der Nutzer verankern. So werde Alexa künftig zum Beispiel warnen können, wenn die Batterien im vernetzten Gerät oder die Tinte im Drucker zur Neige gehen würden.Alexa werde künftig u.a. erkennen können, wenn Nutzer über sie frustriert seien. Dafür werde die Software die Stimme analysieren - und dann freundlicher sein.Als weiterer Sprachbefehl werde die Frage "Alexa, warum hast Du das getan?" eingeführt, mit der User die Sprachassistentin bei unerwartetem Verhalten um Erklärung bitten könnten. Bei Fällen, in denen die Software einen Sprachbefehl falsch ausführe, solle künftig die Frage "Alexa, was hast du gehört?" helfen.Insgesamt würden sich die Amazon-Ankündigungen zu einer ausgewachsenen Smarthome-Offensive zusammenfügen - mit mehr als einem Dutzend Produktankündigungen und Preisen, die wie bei Amazon üblich oft die Konkurrenz unterbieten würden. So habe Amazons Technik-Chef Dave Limp am Mittwoch in Seattle eine Ring-Sicherheitskamera fürs Zuhause für nur rund 60 Dollar vorgestellt.Amazon greife mit seinen Tech-Neuheiten Apple und Co frontal an. Das Unternehmen sei 25 Jahre nach seiner Gründung stark wie noch nie unterwegs. Die Amazon.com-Aktie habe sich am Mittwoch erholt - in den kommenden Tagen werde sich zeigen, ob sie die 200-Tage-Linie zurückerobern könne.Für Andreas Deutsch von "Der Aktionär" bleibt die Kursschwäche eines: eine klare Kaufchance. (Analyse vom 26.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link